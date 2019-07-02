Секреты Елизаветы II могут быть раскрыты: мир узнал о её тайном дневнике

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Выяснилось, что все самые важные события и переживания британский монарх записывает в свой дневник каждую ночь вот уже 78 лет.

В апреле Елизавете II исполнилось 93 года, а на престоле она находится большую часть своей жизни. За время своего правления королева пережила немало значимых событий для Великобритании и мира в целом: окончательный распад великой империи, войны на Фолклендских островах, в Афганистане и Ираке. При нынешнем монархе сменилось 12 премьер-министров. Всё это изрядно повлияло на жизнь и здоровье монарха.

Несмотря на то, что у королевы есть свои советники и большая семья, поделиться всеми своими переживаниями с ними она не могла. Но недавно глава Великобритании призналась, что еще с 15 лет ведёт свой секретный дневник, в котором она каждый вечер записывает все события, произошедшие на протяжении дня, все встречи, чувства и эмоции. К слову, на престол королева взошла в 25 лет, то есть в дневнике можно найти информацию о жизни Елизаветы II еще задолго до того, как она стала монархом.

Мир узнал о тайном дневнике благодаря актёру Монти Пайтону, с которым Её Величество во время официального обеда в Виндзорском замке поделилась секретом в ходе светской беседы. Королевский эксперт Хьюго Викерс говорит, что королева начала ежедневно всё записывать, когда увидела, что так делает её отец, король Георг VI.

Однако Елизавета II может не опасаться, что её секреты могут быть раскрыты: дневник охраняется с максимальной безопасностью. Он всегда вместе с ней, где бы она не находилась, а также существуют специальные помощники, которые следят за королевскими тайнами.

Дневник самого долгоправящого монарха Великобритании, безусловно, хранит в себе много секретов и мог бы стать отличной автобиографией для новой книги или фильма. Остаётся надеяться, что когда-нибудь хоть часть этих тайн станет известна миру.