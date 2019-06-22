Медведев вдруг «вырос»? На параде 22 июня Путин «потерял» 7 сантиметров роста

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Неужели «двойник» президента России «попался»? Приверженцы подмены Путина получили новые доказательства своим догадкам.

В соцсетях особенно подозрительный россиянин опубликовал занимательное фото, сделанное на параде 22 июня. На ней запечатлены среди прочего президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. На фото отчетливо видно, что глава государства почему-то заметно ниже, чем Дмитрий Анатольевич. Хотя, согласно официальным данным, Путин имеет рост 1,7 метра, а Медведев – 1,63 метра.

Интересное несоответствие, особенно в свете того, что несколько лет назад появилась теория о подмене президента РФ на двойника.

Долгое время многие считали, что именно Медведев является некой «марионеткой» и управляется Путиным, а эта теория говорит о том, что как раз-таки премьер-министр правит страной от лица двойника Владимира Владимировича и делает это не очень успешно. В основном теория опиралась на лицевые отличия между «президентами», а теперь появилось еще и доказательство разницы роста. Медведев вдруг «вырос»? Путин «стоптался»? Кто знает, но подозрения у россиян крепнут и они считают, что стоит провести идентификацию президента, но прокуратура постоянно отказывает.

Стоит задуматься. Возможно, двойник «попался», а может просто президент стоял на невыгодной позиции. Догадок может быть много, но россиянам жутко интересно: «Может, и правда подменили?».