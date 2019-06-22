Перестаралась с дерьмом: Грязный пиар Соболь «с запашком» разоблачили россияне

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Фекалиями неизвестные облили днём агитацию кандидатки в Мосгордуму, но люди считают, что это лишь неудачная попытка скандальной общественницы заявить о себе.

Одиозная общественницы Любовь Соболь, баллотирующаяся на предстоящих выборах в Мосгордуму, сегодня днём заявила об атаке на своих агитаторов в Москве. В своём Twitter она сообщила, что неизвестные облили фекалиями сборщиков подписей возле МФЦ Пресни и испачкали продуктами жизнедеятельности её агитационный «куб» на улице 1905 года. Видео инцидента она опубликовала в сети. При этом общественница прямо обвинила в организации данной акции руководство Москвы и лично мэра столицы Сергея Собянина.

Вот видео одного из напавших сегодня на мою точку сбора подписей. Перед тем, как облить фекалиями, выкрикнул: «Вы против "Единой России"?» Вот такую грязную и агрессивную кампанию @MosSobyanin со своей партией ведёт против меня. Других аргументов у партии власти уже не осталось pic.twitter.com/nQzYAneSwr — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 22, 2019

Между тем, многие сомневаются, что неизвестные провокаторы не имеют ношения к самой Соболь и Фонду борьбы с коррупцией. Грязный пиар общественницы «с запашком» уже разоблачили россияне. Лидеры мнений в сети высказали мнение, что всё это лишь плохо спланированный спектакль, ведь скандалистка «перестаралась с дерьмом».

К примеру, автор популярного Telegram-канала Акитилоп заметил, что такое количество фекалий «злодеям» пришлось для сего «перформанса» собирать минимум месяц. В сети уверены, что Соболь в такой способ просто решила привлечь к своей персоне внимание, но по итогу сама замазалась в том самом «дерьме».