Чеченский лидер порекомендовал Грузии не ссориться с Россией

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В Telegram Рамзан Кадыров показал свою обеспокоенность событиями, которые развернулись в Тбилиси в ночь на 21-е июня. Там произошел масштабный антироссийский митинг.

Свое обращение в канале чеченский лидер начал с напоминания, что между Грозным и Тбилиси не более двухсот километров.

Глава Чечни заверил, что прилагает все усилия к налаживанию отношений с представителями интеллигенции, науки и культуры, проживающими в Грузии. По его мнению, в расколе между Россией и Грузией виноваты оппозиционные политики, которые воспитаны в Америке и Европе.

Ранее Саломе Зурабишвили (президент Грузии) выразила свое мнение по поводу митинга. Она считает, что Россия преднамеренно сеет раздор. Кадыров посчитал нужным опровергнуть и это – Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царил мир и согласие.

Вечером 20-го июня депутат Сергей Гаврилов на очередном заседании Межпарламентской Ассамблеи Православия занял кресло спикера парламента Грузии. Это спровоцировало многочисленный митинг около здания парламента. Полицейские были вынуждены применить против людей слезоточивый газ, резиновые пули, водометы. 240 человек пострадали, 80 из них – сами полицейские.

Эти печальные события вынудили российского президента Владимира Путина запретить воздушное сообщение с Грузией и остановить поток туристов туда. Возобновление турпотока Путин не отметает, но хочет, чтобы для этого грузинская сторона предоставила гарантии безопасности россиян.

10 лет назад Кадыров уже высказывался резко в отношении Грузии и Украины. Тогда он считал, что России пора атаковать эти страны. Тогда его слова привели к международному скандалу. Пресс-секретарь чеченского президента поспешил сообщить, что слова Кадырова были сильно искажены.