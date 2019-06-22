В Грузии расстроены приостановкой туристического потока из России

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Грузинские граждане, связанные со сферой услуг, недовольны решением Кремля приостановить поток российских туристов. Это решение повлечет за собой массу экономических неудобств.

В пятницу, 21 июня, Владимиром Путиным был подписан указ о запрете туроператорам реализовывать туры в Грузию, а авиаперевозчикам пускать рейсы в страну. Одновременно с этим он поставил другую задачу правительству – вернуть россиян в Россию из Грузии. По данным Ассоциации туроператоров на грузинской территории отдыхает 5-7 тысяч граждан. Это данные только о туристах, воспользовавшихся услугами туристических агентств. Число граждан, поехавших в Грузию самостоятельно, в два-три раза больше.

Владельцы отелей, ресторанов и такси жалуются на то, что в самом начале сезона случилась такая неприятность. Приостановка туристического потока из России нанесет значительный удар по их бизнесу. Так, например, в одном из отелей в центре Тбилиси большая часть постояльцев – россияне.

Свой приказ российский лидер подписал в связи с беспорядками в Тбилиси. В ночь на 21-е июня оппозиционеры организовали акцию протеста около дома правительства Грузии. Акция была нацелена простив участия российских представителей в заседании Межпарламентской Ассамблеи Православия.