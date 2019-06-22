Минобороны РФ рассекретило документы о защите Брестской крепости

Сегодня, 10:34

Сегодня тяжелый день для памяти россиян – 22 июня 1941 года войска Адольфа Гитлера без объявления войны напали на границы Советского Союза. В честь 78-ой годовщины Минобороны России опубликовало на своем официальном сайте секретные документы о защите Брестской крепости.

Выложены реальные воспоминания непосредственных участников обороны, приказы о награждении, доносы, отчеты тех времен с места событий.

Например, благодаря найденной в 1942-м году части отчета немцев в руководстве СССР вообще узнали о подвиге защитников Бреста. В этом документе содержится описание занятия Брест-Литовска. Стало известно, что немецкая авиация сбрасывала многочисленные 500-киллограмовые бомбы, а одна бомба весила целых 1800 кг.

В других опубликованных документах говориться о доблестном майоре, защитнике Брестской крепости Петре Гаврилове. Нацистские военные были удивлены мужеством Гаврилова, поэтому сохранили ему жизнь в плену. Позже множество гитлеровцев приезжало в лагерь для пленных, чтобы посмотреть на храброго Петра Гаврилова.

Великая Отечественная Война – важнейшая и, пожалуй, решающая часть Второй Мировой Войны (1939-1945).