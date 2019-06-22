Трамп спасает рубль? Ситуация в Иране приведет к падению цен на топливо и товары в РФ - эксперт

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Американский президент своими действиями, сам того не понимая, помогает российской экономике и рублю.

Обострение отношений США и Ирана резко дали толчок к росту мировых цен на нефть. Смесь марки Brent продолжает расти на рынке с вечера четверга и достигла $65,1 за баррель. Это говорит хоть и о слабом, но уверенном росте. Такая ситуация может «играть на руку» России, поскольку экономика до сих пор зависима от мировых цен нефти. Кому-то может показаться, что на фоне роста цены за нефть, поднимется и цена на топливо в России. Однако это не так, и вот почему.

Эксперт поясняет, что как правило, российские НПЗ (нефтеперерабатывающие заводы) покупают свое оборудование в долларах США, и платят кредиты в этой же валюте. А вот доходы от производства идут в рублях. При повышении цен на нефть - рубль будет укрепляться по отношению к доллару США, поскольку это один из ключевых факторов его роста/падения. Ситуация в Иране приведет к падению цен на топливо и товары в РФ. Однако это реализуемо в том случае, когда цена нефти не будет падать и держаться в «зеленой зоне» роста на протяжении как минимум месяца.

Товары, приобретаемые ритейлерами для населения в долларах - станут дешевле, поскольку рубль будет крепче. В долгосрочной перспективе, такой рост цен на нефть может привести к значительному росту экономики, а это в свою очередь скажется и на качестве жизни россиян.

Развязывая конфликт в Иране, Трамп, по сути, помогает рублю крепчать. Напомним, США обвинили Иран в нападении на нефтеналивные танкеры в Оманском заливе, направили к берегам исламской республики авианосную группу и угрожают бомбить страну. Накануне иранские ПВО сбили американский ударный беспилотник Predator, направлявшийся к границам Ирана. США обещает дать ответ на это.