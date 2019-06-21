Трамп: 150 смертей несоразмерны одному сбитому беспилотнику

Вчера, 17:39

Дональд Трамп объяснил, почему отказался от атаки на Иран. Все дело в том, что урон от американского удара был бы несоразмерно больше, чем урон от сбитого дрона в котором даже не было людей.

Этим самым заявлением Трамп подтвердил утренние новости о том, что США неожиданно отказались от удара по Ирану.

В Twitter Трамп рассказывает, как принимал решение об отмене. Сначала он и его командиры были в ярости из-за сбитого в нейтральной зоне беспилотника. Было решено готовить ракетный удар по трем разным целям в Иране. По его словам, за 10 минут до удара он уточнил у генерала сколько может быть жертв. Могло произойти 150 смертей. Американский президент сразу же отказался от мысли забрать столько жизней в обмен на пустой дрон.

Хоть и выяснилось, что Трамп не хочет человеческих жертв, он все равно напомнил, что вооружение Штатов в полной готовности.

20 июня, в четверг, была получена информация о сбитом американском беспилотнике RQ-4 Global Hawk над иранским небом. В Белом Доме информацию подтвердили, но с поправкой: беспилотник был сбит в международном пространстве.

Из иранского руководства просочилась информация, что Дональд Трамп предложил немедленно обсудить возникшие проблемы. В противном случае Америка готова напасть на Иран.