Народ на взводе: Екатеринбург хочет вернуться к прямым выборам мэра

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Глава города должен отчитываться перед своими «работодателями».

С инициативой изменения избирательного законодательства выступил депутат свердловского Законодательного собрания Вячеслав Вагнер. По мнению автора документа, возврат к прямым выборам мэра усилит власть градоначальника и успокоит народ, который в последнее время на сильном взводе.

Действующая система коллегиальных выборов, по мнению Вагнера, слишком политизирована. Кандидатура мэра долго обсуждается депутатами, на решение пытаются влиять разные политические и финансовые структуры. А мэр – это руководитель территории, на которой проживают граждане, и только они должны решать, кого избирать.

По мнению депутата, его инициатива своевременна. Проблема конфликта исполнительной власти, которой является мэр, и законодательной, актуальна не только для Екатеринбурга, но и для соседних муниципалитетов. В частности для Асбеста, Артемовского и Белоярского. Со слов парламентария, за возврат к прямым выборам выступают сами жители Свердловской области, уставшие от не утихающих скандалов во власти региона.

Законопроект будет зарегистрирован уже сегодня, но его рассмотрение состоится не раньше осени. Вагнер отмечает, что законопроект не подразумевает сиюминутную смену власти, новые выборы мэра состоятся только после истечения полномочий действующего, Александра Высокинского.