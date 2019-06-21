Чешский президент предлагает Украине смириться с потерей Крымского полуострова

Сегодня, 14:19

По мнению Милоша Земана (чешский президент) миру и Украине в частности пора смириться с тем, что Крым воссоединился с Российской Федерацией.

Президент Чехии считает присоединение Крыма к России уже свершившимся и непреложным фактом. С этим нужно смириться.

Земан уверен, что антироссийские санкции ни к чему не привели. Политика РФ неизменна, а ее экономическое состояние не сильно пошатнулось. Считается, что после провального визита Владимира Зеленского во Францию и Германию, лидеры этих стран разделяют мнение президента Чехии.

Антироссийские санкции Европейский Союз продлил еще на полгода из-за недовыполнения Россией Минских соглашений. Каких именно его пунктов не уточняется.

Напомним с чего начались недопонимания с мировой общественностью. После политических событий в Украине 2014-го года, крымчане провели референдум по вопросу присоединения к России. За такое развитие событий проголосовало 95% населения. Украина, Европа и США не признают результаты референдума, и вводят санкции против ряда физических и юридических лиц Российской Федерации.

В ответ РФ запрещает въезд на свою территорию нескольким политическим деятелям из Америки, Японии, Канады и Европы. Позднее был введен запрет на ввоз товаров из стран, которые поддерживают антироссийские санкции.