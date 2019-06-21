Сергей Гаврилов прокомментировал митинг в Грузии

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Депутат Сергей Гаврилов дал комментарии по поводу событий, развернувшихся в Грузии вечером в четверг. В столице около здания парламента начался незапланированный оппозиционный митинг. Граждане требовали отставки спикера, тем самым сорвав заседание Международной православной организации.

Российские представители были приглашены в Грузию на заседание Генеральной Межпарламентской Ассамблеи православия, председателем которой является Сергей Гаврилов. В интервью он говорит, что в какой-то момент в зал ворвались экстремисты и начались беспорядки. Спикер не исключает, что в составе экстремистов были и члены грузинского правительства. Гаврилов очень сожалеет о случившемся и о том, что из-за инцидента не смог посетить могилу своего деда.

Во время вечернего митинга грузинские средства массовой информации стали распространять новость о том, что Гаврилов якобы участвовал в войне в Абхазии. Депутат Гаврилов отрицает эту информацию и уверяет, что не был в Абхазии с самого объявления ее независимой.

Политики Грузии извинились перед российскими коллегами. Те, в свою очередь, приняли извинения. После завершения заседания (оно прошло в гостинице), россияне отправились домой. На данный момент они уже в России.

Оппозиционеры требовали отставки некоторых действующих чиновников. Также известно, что они совершали попытки попасть в здание парламента. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы успокоить волнения.