Команда Зеленского готовит его ко встрече с Путиным

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Депутат Верховной Рады Михаил Поплавский поделился, что встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоится и в данный момент к ней идет усиленная подготовка. Официальные же Киев и Москва не давали никаких комментариев, подтверждающих заявление Поплавского.

Из своих источников Поплавский узнал, что команда Зеленского готовит его для встречи с Путиным, потому что просто приехать недостаточно, нужно ехать с конкретными темами. Для начала нужно также согласовать предложения и дипломатические каналы. После этого два президента смогут встретиться и начать диалог.

Однако ни Киев, ни Москва не подтверждают информацию. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины, с Москвой контактов не было. По словам источников, приближенных к Владимиру Путину, тот занял выжидательную позицию. Сам Путин не отказывается от контактов с Зеленским, однако таковых предложений не поступало.

Напомним, что недавний визит президента Зеленского в Париж и Берлин назвали провальным. Европа намекает, что Украине пора бы пойти на диалог с Россией.

Ранее в одном из интервью украинский лидер рассказал какие слова скажет президенту РФ в первую очередь. Он бы заявил, что Донбасс и Крым остаются украинскими землями. Дмитрий Песков на это сказал, что Владимир Путин всегда находит подходящие слова и этот случай не был бы исключением.