Трамп в последний момент отменил ракетный удар по Ирану

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Сегодняшней ночью мир мог заново перевернуться. Дональд Трамп одобрил ракетный удар по Ирану. Операция должна была состояться в 19:00 20 июня (02:00 21 июня по МСК). Все было уже готово, когда из Белого Дома поступил сигнал об отмене.

20 июня стало известно о том, что в иранском небе сбит беспилотник, принадлежащий Америке. Это был RQ-4 Global Hawk и его стоимость составляет примерно сто миллионов долларов. Столица Ирана направила жалобу в ООН за то, что американские дроны нарушают воздушную границу страны.

Вашингтон отрицал свою причастность к инциденту, но затем Билл Урбан (представитель Центрального командования ВС США) подтвердил, что летательное средство было сбито. По его словам, это произошло не на территории Ирана, а в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

В Twitter президент Соединенных Штатов написал, что Иран совершил очень большую ошибку. Когда у него попытались узнать о реакции Штатов на сбитый беспилотник, Трамп не сказал ничего определенного.

После атаки Ирана Федеральное управление гражданской авиацией США запретило своим самолетам прокладывать маршрут через Оманский и Персидский заливы. Этот запрет они обосновали тем, что возросла политическая и военная напряженность. Напомним, что отношения Соединенных Штатов Америки и Ирана ухудшились сразу после американских выборов 2016-го года. В их результате к власти пришел Дональд Трамп.

Теперешний конфликт начался с того, что в середине июня норвежский танкер Front Altair и японский Kokuka Courageous были подорваны в Оманском заливе. Как позже выяснилось, один из танкеров пострадал от торпеды, а другой от мины. Вашингтон обвинил в случившемся Иран, однако последний не признал вины.

После всех событий американский лидер признался, что допускает ошибку Ирана. Он считает, что инцидент не мог быть преднамеренным. Трамп рад, что никто не пострадал, ведь это беспилотный самолет. Однако он подчеркнул, что наличие экипажа в самолете привело бы к абсолютно другим последствиям.