«Трагедия» близко: Зеленский набрался смелости для встречи с Путиным

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Прекращение войны на Донбассе - основной вопрос предстоящего диалога.

Больше месяца прошло со дня инаугурации Владимира Зеленского, а встреча с Путиным пока не состоялась. Встречи, на которую возлагают большие надежды жители охваченного войной Донбасса.

О подготовке украинского президента к диалогу с российским лидером заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский. Со слов депутата, главный вопрос который будет поднят Зеленским – принадлежность Донбасса и Крыма Украине. Вопрос Крыма поднимется исключительно для украинского электората, возврат этой территории даже рассматриваться Путиным не будет - Зеленский это прекрасно понимает. А вот в вопросе Донбасса, в первую очередь, о прекращении боевых действий, диалог возможен.

Донбасс – это трагедия, вот уже пять лет не удается разрешить создавшуюся ситуацию, констатировал Поплавский. В разрешении этого вопроса не помогут ни минская рабочая группа, ни нормандская. Только прямые переговоры с Владимиром Путиным приблизят завершение конфликта, уверен депутат. Зеленский осознает свою историческую миссию, поэтому к предстоящей встрече очень серьезно готовится. Необходимо не только набраться смелости, но и сохранить свое лицо, это будет самая непростая в карьере украинского президента встреча.

Весной 2014 года, в Луганской и Донецкой областях по примеру Крыма был проведен референдум, на котором жители этих территорий подавляющим большинством высказались за независимость от Украины. В ответ на это, украинская власть начала полномасштабные боевые действия, результатом которых стали тысячи погибших мирных жителей, в том числе и детей.