Путин считает ситуацию с журналистом Иваном Голуновым ненормальной

Вчера, 17:19

На своей сегодняшней пресс-конференции президент России высказался на счет дела Ивана Голунова.

Владимир Путин настоятельно порекомендовал наладить систему, чтобы такой ненормальной ситуации больше не повторилось. Также он надеется, что все причастные к этому делу лица подвергнутся тщательной проверке и получат соответственное наказание.

Ранее ходили слухи о либерализации статьи о хранении и распространении наркотиков. Путин же сегодня ясно дал понять, что ожидать этого в ближайшее время не следует.

Напомним, что сотрудника «Медузы» Ивана Голунова задержали шестого июня. При обыске вещей Голунова и его квартиры были найдены наркотики. Суд постановил поместить Ивана под домашний арест до августа. Но через пять дней после задержания ситуация разрешилась. Журналиста освободили, а двух генерал-майоров, причастных к делу, отстранили от службы.