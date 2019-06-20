Украинский дипломат Игорь Долгов поссорился с российским коллегой

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Посол Украины в Грузии покинул зал заседаний во время приветственной речи руководителя Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Доподлинно неизвестно что именно так задело украинца.

Долгов уверен, что Россия оккупировала территории Украины и ведет там ожесточенную войну. Также он указал на то, что христианская религия не про оккупации территорий, а про мирное сосуществование. По его мнению, все жители Украины хотели иметь свою церковь, а всё, что они получили – агрессия с московской стороны. От дальнейших комментариев посол отказался.

Независимая Православная Церковь в Украине появилась в середине ноября прошлого года по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко и вселенского патриарха Варфоломея. В основной состав структуры вошли представители Украинской Православной Церкви и Украинской Автокефальной Православной Церкви. После создания ПЦУ Российская Православная Церковь отказалась от евхаристических отношений с Константинополем.

Напомним, что конфликт между украинской и российской сторонами начался в 2014-м году во время начала вооруженного конфликта на Донбассе и отсоединения Крыма от Украины. Спустя четыре года Украина вынесла постановление где сказано, что Россия теперь официально является страной-агрессором и юго-восток считается оккупированным. РФ опровергает все обвинения в свой адрес и считает вопрос по Крыму закрытым.