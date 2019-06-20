Сегодня, 15:11

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак назвал поездку президента Украины в Европу полностью провальной.

Как выяснилось, главы Франции и Германии настроены на сотрудничество с Российской Федерацией. Это провал для Украины, так как означает, что Европейский Союз хочет примириться с Кремлем и оставить напряженную ситуацию на юго-востоке страны в том же состоянии.

Спивак видит ситуацию так: Европа готова к налаживанию отношений с Россией и советует то же самое сделать Украине. ЕС также готова помочь с этим. Меркель и Макрон считают, что санкции против РФ ничего не дают и стоит пойти на мировую.

По словам того же Спивака у президента Украины нет надлежащей команды и опыта в международной политике, чтобы долго сопротивляться натиску Евросоюза. Рано или поздно Киев будет вынужден пойти на переговоры с Москвой.

Виталий Портников (украинский журналист) придерживается того же мнения, что и Дмитрий Спивак. Он считает, что поведение Европы заметно изменилось после визита украинского президента в Париж и Берлин. Теперь ЕС будет налаживать контакт с РФ и оказывать давление на Украину, чтобы та сделала то же самое.