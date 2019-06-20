В ЛДНР ответили на условия Кучмы для снятия экономической блокады

Сегодня, 11:39

Бывший украинский президент и нынешний представитель страны в Минске Леонид Кучма обнародовал условия снятия экономической блокады с ДНР и ЛНР. Представители республик не заставили ждать ответа.

Кучма считает, что предоставить возможность снятия экономической блокады с Донбасса можно только в том случае, если Украина снова получит контроль над активами, которые находятся на оккупированной территории. Сам руководитель Контактной группы считает, что инициатива по урегулированию конфликта должно исходить от обеих сторон.

На это заявление оперативно отреагировали народные представители Донецкой и Луганской Народных Республик Владимир Бидевка и Денис Мирошниченко соответственно.

По их мнению, подобные заявления являются лицемерием и напоминают популистские высказывания. В самопровозглашенных республиках также не верят в то, что вопрос о снятии экономической блокады с регионов стоит в Верховной Раде на повестке дня.