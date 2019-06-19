Порошенко: украинские власти могут отказаться от Крыма в пользу Донбасса

Вчера, 17:45

Бывшим президентом Украины Петром Порошенко было сделано заявление о том, что украинские власти, скорее всего, откажутся от притязаний на Крым в пользу Донбасса.

Сказано это было во время интервью и являлось ответом на вопрос о том, разменяют ли нынешние власти полуостров на юго-восток страны. Порошенко считает, что да. Однако это будет концом для действующей власти. Но бывшего украинского лидера мало тревожит судьба политиков.

В марте нынешнего года Петр Порошенко предоставлял план по возвращению Крыма и Донбасса. Среди множества пунктов были прописаны новые санкции против России, в том числе и экономические. Тогда же экс-президент пообещал, что Крым в самом скором времени снова будет украинским.

Напомним, что Крым стал российским в ходе референдума в начале 2014-го года. За присоединение к России тогда проголосовало более 95% населения. В Европе не признают результаты голосования, Киев уверен, что территории оккупированы, а Москва, в свою очередь, считает, что крымский вопрос закрыт.