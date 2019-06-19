Жириновский со скандалом покинул заседание Госдумы, отстаивая права русских

Сегодня, 17:21

«Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших сограждан, проживающим за рубежом! – выкрикнул Владимир Вольфович. – В знак протеста я покидаю зал!».

Дело в том, что сегодня депутаты Государственной Думы проголосовали против законопроекта, выдвинутого на рассмотрение партией Жириновского, который касался упрощенной выдачи гражданства для иностранцев, чьи родители являются русскими по национальности. Суть предложения парламентариев от ЛДПР заключалась в том, чтобы освободить таких людей от требований о беспрерывном проживании на территории РФ в течение пяти лет, а также от подтверждения законного источника средств к существованию и сдачи экзамена на знание языка.

В свою очередь, депутаты, проголосовавшие против законопроекта команды Жириновского, руководствовались частью 2 статьи 19 Конституции РФ, которая гарантирует равенство прав и свобод человека вне зависимости от национальных признаков. Таким образом, предложение ЛДПР, в случае его принятия, вступило бы в противоречие с высшим нормативным правовым актом России.

Владимир Вольфович, недовольный сложившейся ситуацией, со скандалом покинул заседание Госдумы, можно сказать, отстаивая права русских.