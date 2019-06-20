По делу сбитого Boeing MH17 проходят четверо подозреваемых

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JIT (Совместная следственная группа) указала лица, которые подозреваются в организации крушения пассажирского самолета в небе Донбасса 17 июля 2014-го года. Ими оказались трое россиян и один украинец. Информация поступила от родственников погибших, которым дают ознакомиться с делами заранее.

Первый подозреваемый, проходящий по делу – Игорь Стрелков. Настоящее имя – Игорь Гиркин. Это самая медийная и узнаваемая личность из всех перечисленных. Весной 2014-го Гиркин во главе небольшого отряда бойцов пересек границу Украины и занял Славянск. Благодаря своим военным заслугам он возглавил народное ополчение Донецкой Народной Республики.

К моменту крушения Boeing Гиркин уже был министром обороны самопровозглашенной ДНР. По данным расследования именно он занимался координацией военной установки «БУК» и именно он с самого начала знал о том, что установка вернулась из России, так как практически все сепаратисты, сопровождавшие установку, были у него в подчинении.

Сергей Дубинский является подчиненным Гиркина. Подчиненные Дубинского, как и он сам, охраняли «БУК» и транспортировали его. JIT подозревает, что сам Дубинский отдал приказ сбить малайзийский самолет.

После операции ему присвоили звание генерал-майора ДНР. С 2015-го года Сергей Дубинский проживает в Ростовской области.

Олег Пулатов – третье подозреваемое лицо. В середине 2014-го года Пулатов принимал участие в боях за ключевую высоту Саур-Могила. В день крушения Boeing MH17 он сопровождал боевую установку и все время находился непосредственно рядом с ней.

Последним проходящим по делу подозреваемым является Леонид Харченко. Это единственный гражданин Украины. Подчиненный Пулатова в день катастрофы находился рядом со своим начальником и, соответственно, рядом с орудием.

В данный момент Гиркин отрицает вину ДНР в крушении лайнера, а бывший вице-премьер Донецкой Народной Республики Андрей Пургин отрицает даже знакомство вышеперечисленных лиц.

Суд по этому делу назначен на 2020-й год. JIT требует у России допросить подозреваемых и объявить их в международный розыск.