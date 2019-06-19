На встрече Зеленского и Меркель обсуждались условия снятия санкций против России

Вчера, 11:15

Главы Украины и Германии на своей встрече в Берлине обсуждали много вопросов, в том числе и поднимали вопрос о снятии санкций с России.

Ангела Меркель заверила Владимира Зеленского в том, что немецкая позиция в отношении Донбасса и Крыма останется неизменной. Соответственно, санкции с России не будут сняты до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины. По словам Меркель, только в этом случае возможно рассмотреть вариант снятия санкций.

Украинский лидер считает, что санкции – единственный мирный способ поддерживать мир на Евразийском континенте.

Москва уже отреагировала на это заявление. Игорь Морозов считает, что все зависит от Зеленского, условия договора были таковы, что нужно прекратить огонь на Донбассе и обменяться военнопленными. Этого же не происходит.