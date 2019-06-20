Мадуро рассказал о цене своей жизни

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В августе 2018-го года было совершено покушение на лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Сам он прокомментировал случившееся в нынешний вторник и назвал примерную стоимость подготовки покушения.

Президент Венесуэлы предполагает, что стоимость покушения на него составляет несколько миллионов долларов. Если быть точным – 20 миллионов. По его же предположениям деньги исполнители получили из-за границы.

В начале августа 2018-го года на жизнь Николаса Мадуро было совершено покушение. Злоумышленники воспользовались беспилотниками, на которых закрепили взрывчатку. В тот момент в Каракасе проходила годовщина создания Национальной боливарианской гвардии, где Мадуро и другие члены правительства присутствовали.

После покушения венесуэльский глава назвал подозреваемых. Как он посчитал, в покушении были виновны представители венесуэльского и колумбийского ультраправого течения во главе с тогдашним лидером Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Министерство Иностранных Дел Колумбии посчитало обвинения абсурдными.