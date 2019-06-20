Кремль отреагировал на заявление Зеленского о первых словах при встрече с Путиным

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Дмитрий Песков уверен, что в случае встречи президентов России и Украины, Владимир Путин найдет правильные слова в беседе с Владимиром Зеленским.

Во время визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский рассказал с чего бы первым делом начал разговор с лидером Российской Федерации. Он бы сначала поднял вопрос Крыма и Донбасса.

Кремль попросили отреагировать, и пресс-секретарь президента заверил, что Владимир Путин всегда находит подходящие слова и эта встреча не была бы исключением.

На ПМЭФ Путин заявил, что не отказался бы от встречи с Зеленским. Но такого предложения еще не поступало. К тому же, Сергей Лавров (глава Министерства Иностранных Дел) исключает возможность проведения встречи двух президентов в ближайшее время.