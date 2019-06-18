Владимир Путин отметил значимость поисковых отрядов для спасения жизней россиян

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Президент РФ выразил слова благодарности участникам волонтерского форума добровольных поисково-спасательных отрядов.

18 июня начал свою работу II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. Сотрудники силовых структур, Министерства здравоохранения, Министерства просвещения и поисковых отрядов встретятся, чтобы обсудить вектор развития отношений между государством и добровольцами.

На сайте Кремля было размещено обращение главы государства с приветственными словами к участникам. В нем Владимир Путин отметил, что настойчивость и искренность людей помогла спасти тысячи жизней. Особенно важно, что на призыв о помощи откликается большое количество людей. Именно сопереживание – залог успеха в поиске пропавшего. По словам президента, необходимо поддерживать и развивать поисково-спасательное движение в стране, укреплять связи с государственными структурами для повышения эффективности работы.

Форум будет длиться до 22 июня. В планах – обсуждение правовых вопросов, разработка проектов по созданию поисковых центров, налаживание контактов и обмен опытом между волонтерами и сотрудниками государственных органов.