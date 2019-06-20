Посол Украины обвинил немецких политиков в предательстве

Сегодня, 12:08

Андрей Мельник, который занимает пост посла Украины в Германии, обвинил немецких членов социал-демократической партии в предательстве Украины в пользу России. Так он сказал в одном из своих интервью.

Штефан Вайль считает санкции, которые ввели против России, бесполезными. По его словам, они только причиняют неудобства Европе и РФ. Такую точку зрения разделяет и однопартиец Вайля Мануэл Швезиг.

Мельник жестко раскритиковал такую позицию и обвинил политиков в предательстве Украины. Посол считает, что Вайль и Швезиг подрывают доверие к Германии, как к посреднику, а такие рассуждения дают Владимиру Путину право продолжать свою агрессивную политику.

Все это было сказано в ходе интервью Мельника, приуроченного к приезду в Берлин президента Зеленского. Он прибыл на немецкие земли сегодня, 18-го июня, и планирует встречу с Ангелой Меркель и Франком-Вальтером Штайнмайером.

В ходе этой встречи Зеленский хочет обсудить поведение киевской власти в отношении Донбасса и поднять вопрос о военнопленных.