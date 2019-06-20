Владимир Зеленский придумал, что первым делом скажет Владимиру Путину при встрече

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При встрече с президентом России Владимир Зеленский собирается заявить, что Крым и Донбасс – это Украина. Так Зеленский рассказал германским журналистам, непосредственно перед встречей с немецким лидером. Беседа была неформальной и состоялась прямо на ступеньках лестницы.

Украинский лидер также поднял вопрос вступления своей страны в Европейский Союз. Он подчеркнул, что постарается сделать все возможное для этого.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что хочет установить мир на Донбассе. Однако мира нельзя добиться военным путем. Несмотря на такое заявление, стало известно, что президент Зеленский отказался вести переговоры с властями ДНР и ЛНР.

Напомним, что во время президентской гонки лидеры самопровозглашенных народных республик также отказались налаживать контакт с украинской стороной, если выиграет "комик".

Переворот в Украине произошел в 2014-м году. Жители юго-востока Украины и Крыма были не согласны с образовавшейся властью и провели референдумы за присоединение к Российской Федерации. В Крыму за присоединение проголосовало более 95% населения.