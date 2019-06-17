Соболь и Яшин попались на фейке о «сборщиках подписей» при попытке саботировать выборы в МГД

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Продолжается сбор подписей Любовью Соболь и Ильей Яшиным за выдвижение на пост депутатов Московской Гордумы.

Так как популярность кандидатов Навального не превышает 1%, и москвичи не горят желанием подписываться в их поддержку провальную кампанию пытаются хоть как-то спасти с помощью провокаций.

Соболь вновь подняла тему с «проплаченными фальшивыми сборщиками подписей», заявив, что они переметнулись на их сторону «добра».

Сказку о фальшивых сборщиках подписей Соболь вместе с Яшиным рассказывали с самого начала предвыборной кампании, якобы позавидовав их «колоссальному» успеху, мэрия Москвы наняла фейковых добровольцев за Соболь и Яшина. Подписи, собранные ими, не учитывались при общем подсчете, это и помешало им набрать количество, достаточное для выдвижения в МГД.

Но когда умные люди не обратили внимания на эти выдумки, Соболь решила пойти дальше и заявила о том, что несколько «фальшивых сборщиков» перешли в ее штаб на волонтерских условиях, выполнять все то же самое, но уже бесплатно. Для убедительности она даже назвала их имена и фамилии – Ксения Афанасенко, Владислав Оспенников и Роман Игнашевич.

Обычно на сборы подписей уходит большая часть бюджета избирательной кампании (60%-80%), для выборов данного масштаба от 3 до 6 миллионов рублей. Вряд ли такую сумму мэрия Москвы была готова потратить на столь глупую провокацию. Невозможно поверить и в то, что получавшие около тысячи рублей за одну подпись сборщики, осознали силу своего морального падения и пошли работать на оппозиционеров совершенно безвозмездно.

Представители «оппозиции» выработали привычную схему для оправдания своих собственных неудач в политике. Лидер «Партии Перемен» Дмитрий Гудков на выборах мэра Москвы предпочел кричать о несправедливости муниципального фильтра, вместо проведения грамотной кампании. Поэтому в итоге и не был зарегистрирован в качестве кандидата.

Тем же и занимаются товарищи Соболь и Яшин, создают вокруг себя шум чтобы в дальнейшем найти хоть какое-то оправдание своим неудачам.

Хотя шума вокруг них всегда хватало: Первая – доводит беременных женщин до госпитализации, как в случае с главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян. Второй - запрятал собственную бабушку в дом престарелых с ужаснейшими условиями содержания, пока сам занял ее квартиру. Такие люди сами портят свою репутацию на глазах общественности, а после ищут виновных.