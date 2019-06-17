Ручные клоуны Жириновского? Совет блогеров в Госдуме может «утопить» рейтинг ЛДПР

Сегодня, 19:00

Шутки могут стать не смешными, а вместо улыбки вызвать печаль и сожаление.

С 2017 года в главном Российском законодательном учреждении существует такое собрание как Совет блогеров при Государственной Думе РФ, правда, её молодёжная часть. Создан он был самым молодым депутатом Василием Власовым. Немудрено, что депутат и его детище относится к ЛДПР. Вряд ли КПРФ или Единая Россия придумали такое. Занимаются блогеры там, в основном, ничем полезным. Что-то обсуждают, но каких-то весомых законов или предложений страна не заметила. Однако активно начали свою работу с поддержки цензуры в интернете.

Фактическим создателем этого совета является ЛДПР - это значит, что Жириновский приветствует блогеров и клоунов в Думе. Но не подумал ли он о том, что этот самый совет блогеров при Госдуме может «утопить» рейтинг ЛДПР. Достаточно им будет вынести на рассмотрение хоть один закон противоречащий любым свободам россиян или любой другой, возмутивший - тут же обвинения могут посыпаться и на ЛДПР, и на самого Жириновского. И тогда поездка по всей стране на его агитационном поезде будет пустой тратой времен, средств и просто бессмысленной, ведь блогеры то его.

Другим неприятным моментом может стать то, что либеральная оппозиция захочет через блогеров повлиять на часть депутатов, и главное, на россиян. Приплатив денег первым, чтобы те несли в массы то, что требуется донести отдельным лицам. Тогда все скажут, что ручные клоуны Жириновского натворили делов. И здесь уже будет страдать целая страна, а не только Жириновский со своей партией. Россияне высмеивали с самого создания сие собрание, а теперь один из участников, Юрий Хованский стал официальным помощником депутата, конечно же Василия Власова. А на содержание этого совета, естественно, тратятся бюджетные средства.