Представители Huawei рассказали об убытках после конфликта с США

Сегодня, 15:19

Президент компании Жэнь Чжэнфэй сказал, что кампания американцев дает результаты уже сейчас. По прогнозам аналитиков прибыть в 2019 году упадет примерно на 7 млрд долларов.

В мае министерство торговли США запретила Huawei заказывать компоненты для производства гаджетов. Компанию обвинили в шпионаже. Затем от Google пришел запрет на использование операционной системы Android. Многие крупные компании последовали примеру американских коллег. Теперь комплектующие и оборудование от американцев можно купить только с согласия Вашингтона.

Сейчас Huawei обсуждают вопросы по оптимизации бизнеса. На повестке дня – продажа одного из подразделений компании, которое не относится к основной их деятельности. Власти Китая поддерживают Huawei, в свою очередь ограничивая США в пользовании патентами. Также был проведен ряд закрытых встреч с крупными IT-компаниями, где правительство обсудило вектор дальнейших отношений между Huawei и зарубежными коллегами.

Китайская компания не намерена сдаваться. Сегодня ведутся разработки собственной операционной системы; российские коллеги готовы в этом помочь.