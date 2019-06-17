Куда Жириновский смотрит? Генератор неприличных шуток Хованский стал помощником депутата ЛДПР

Сегодня, 13:16

Легализация «травматов» - первая инициатива нового ассистента Власова.

Стало известно, что знаменитый и столь же скандальный блогер Юрий Хованский стал помощником депутата ЛДПР Василия Власова. По мнению политика, работа с молодежью – неотъемлемая часть любой политической партии. Именно для цели диалога с молодежью он и избрал Хованского. Один только вопрос: «Как генератор неприличных шуток в соцсетях может улучшить положение в России?».

Кто знает, но свою первую инициативу Хованский уже изъявил и считает, что необходимо легализовать травматические пистолеты. Вопрос насущный о безопасности людей, особенно в свете последних криминальных событий. Но он занимает отнюдь не первое место в иерархии потребностей россиян, тем более молодежи.

Куда только Владимир Жириновский смотрит? Ведь если посмотреть на соцсети новоявленного помощника депутата, то его шутки о нетрадиционной ориентации, нецензурные выражения и так далее отнюдь не характеризуют его как специалиста в сфере молодежи. Естественно, в определенной степени, он лидер мнений, но некоторые события, связанные с его именем, показывают блогера не в лучшем свете.

Тем более, что реакция молодежи на этот поступок весьма негативная, что породило множество «мемов».

Подписчики считают, что помощь после инициатив Хованского нужна будет им, как гражданам, а не Власову.