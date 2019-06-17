«Глубокое разочарование»: Президент ФРГ об отношениях ЕС и России

Сегодня, 11:39

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что обеим сторонам необходимо пересмотреть вектор развития диалога.

Президент Германии назвал отношения Евросоюза и России напряженными, наполненными взаимными обидами. Политик считает, что Европа уже не интересна Кремлю как источник идей для модернизации и развития. Он предлагает переосмыслить взаимоотношения.

Несмотря на то, что Россия и ЕС сейчас находятся в довольно выгодном для обеих сторон положении, Штайнмайер заявляет: Европа разочарована, и отношения никогда не станут прежними.

Президент ФРГ отметил, что необходимо искать новые концепции диалога. Возможно, в будущем это будут более трезвые отношения, без лишних ожиданий. Однако сейчас Евросоюз продолжает применять санкции в адрес России. Штайнмайер рассказал, что ведется обсуждение по прекращению диалога с Россией из-за ситуации с Крымом и конфликтом на Украине. Также Евросоюз пристально следит за развитием гражданского общества и свободы слова. По мнению президента ФРГ, это одна из важных задач ЕС.

Однако не все политики поддерживают настроение Штайнмайера. Ранее бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказал свое мнение по поводу присоединения Крыма Россией. Он считает, что территория вошла в состав страны абсолютно законно, как с юридической точки зрения, так и с позиции одобрения народом.