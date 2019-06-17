Приуменьшили? Очевидец из Донецка рассказал, как на самом деле происходил обстрел

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По словам дончан, было выпущено далеко не два десятка мин, а также прилетали и артиллерийские снаряды.

Минувшей ночью северные окраины Донецка, а также пригород подверглись массированному артудару со стороны ВСУ. Украинские боевики начали обстрел территории аэропорта, постепенно перемещая огонь в направлении города. К 22 часам по мск жители Донецка отмечали высокую интенсивность огня и звуки артдуэлей.

Очевидец из Донецка рассказал, как на самом деле происходил обстрел. По его словам, в командовании Народной милиции ДНР преуменьшили данные о ночном обстреле. На брифинге официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин заявил, что по северным окраинам было выпущено 16 мин калибром 120 и 2 мины калибром 82 мм. Однако жители города убеждены - это информация для успокоения населения, поскольку на самом деле, по словам очевидца, по городу применялось боле тяжелое вооружение, и далеко не 18 мин прилетело минувшей ночью. «Дрожали окна даже в самых отдаленных и безопасных районах, звуки прилетающих снарядов разносились по всему городу», - отмечают местные жители.

За пять лет постоянных обстрелов и канонад, люди на слух, как профессиональные военные, различают калибры артиллерийских снарядов выпущенных по ним, и минувший обстрел не стал исключением, поскольку половине города не может показаться одно и то же, что и подтверждается на видео. Стоит отметить, по данным разведки, ВСУ готовят провокацию для срыва подписания мирного договора Украины и самопровозглашенных республик.