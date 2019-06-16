Про Путина ни слова: Жириновский намекнул на скорый развал экономики и миллионы жертв

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Мрачное пророчество политик подкрепил отсылками к эпохам Горбачева и Ельцина.

Владимир Вольфович, как умудрённый огромным опытом государственный деятель, нередко совершает небольшие исторические экскурсы. На это раз, он рассуждал о последствиях конкуренции, как двигателя развития. Он напомнил, что её отсутствие неизбежно ведёт к застою, а усиление – к обострению обстановки, кровопролитию и войнам.

В качестве яркого примера, Жириновский привёл противостояние социалистической и капиталистической систем, коммунизма и фашизма в прошлом веке. Всё это, по мнению лидера ЛДПР, вылилось в миллионы человеческих жертв. Не заостряя внимание своих подписчиков на этом спорном утверждении, политик предложил аналогию из новейшей истории.

По его мнению, из-за нежелания создавать конкуренцию, реформы Горбачёва проводились мягко и не спешно. А преобразования Ельцина скоро привели страну к развалу экономики и большим потерям численности населения.

В своём стремлении показать просчёты прежних правителей страны, Жириновский невольно намекнул на ситуацию в современной России. Не сказав ни слова про Путина, он отчётливо обрисовал нынешнюю повестку дня государства, где призывы к «конкуренции и развитию» звучат беспрестанно. Если следовать логике Владимира Вольфовича, то Россия может снова оказаться в 90-х годах, когда экономика переживала сильнейшую депрессию, а страна находилась на грани распада.