Не учи учёного — Жириновский уверен, что России не стоит брать пример с Европы

Сегодня, 19:00

Евросоюзом завладел маразм брежневского СССР, считает лидер ЛДПР.

Руководитель либеральных демократов в Госдуме не уверен, что России сегодня есть чему учиться у старушки Европы и с чего брать пример в связи с тонной негатива, который происходит в её границах в данный момент. Владимир Жириновский сравнил сегодняшний, стагнирующий Евросоюз с похожим периодом в российской истории. А именно с эпохой застоя, когда правление СССР на себя взял Леонид Брежнев. Тогда Союз, как сегодня Евросоюз, одолел политический маразм и собственноручно созданные проблемы, которые могут положить конец существованию альянса «старого мира».

Очевидно, воспринимать слова Жириновского буквально не стоит. Но, как известно, не учи учёного: Россия не должна наступать на одни и те же грабли дважды, как того хотят «оппозиционные» политики. Сегодня в ЕС процветают две серьёзные проблемы, связанные в том числе с Россией. Кроме того, что Европа терпит упадок из-за неконтролируемого потока беженцев, она почти полностью потеряла единство, о чём неоднократно говорил Жириновский.

Социально-политическая обстановка разделилась на антироссийскую (проамериканскую) и пророссийскую. Споры возникают на почве принятых с 2014 года решений, которые ограничили участие РФ в европейских и мировых вопросах. Это привело к обострению обстановки в мире, и теперь Европе нужно как-то вернуть Россию в процесс в обход сопротивления Дональда Трампа.

Первый серьёзный шаг к этому сделал экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, по сути, признав Крым российским. Германии в вопросе изменения отношения к России пока лидирует. Именно в Германии действуют крупные пророссийские силы. Крупнейшая из них – партия «Альтернатива для Германии». Ожидается, что именно политика этих сил приведёт к развалу сегодняшнего ЕС.