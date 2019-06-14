Педофилы, аферисты, мошенники: Премия Немцова в Бонне выявила самых беспринципных оппозиционеров России

Сегодня, 12:07

В немецком городе Бонне прошла четвертая церемония вручения премии Бориса Немцова, которую учредила дочь покойного либерала Жанна. Лауреатом стала российская правозащитница и член совета признанной в РФ нежелательной организации «Открытая Россия» Анастасия Шевченко.

В прошлом за «смелость в отстаивании демократических ценностей» и продвижение западных интересов в России премировали псковского депутата Льва Шлоссберга, активиста Ильдара Дадина и организатора московских митингов Надежду Митюшкину. Выдвигали на премию и скандального блогера Алексея Навального, причем неоднократно.

Финалистов выбирают, по правилам Фонда Немцова, читатели «Новой газеты», а победителя – совет фонда, в котором состоит беглый олигарх Михаил Ходорковский с координатором «Открытой России» Владимиром Кара-Мурзой-мл., бывшим послом США в России Майклом Макфолом и другими иностранными представителями. На словах они озабочены «благом России», но на деле пытаются нащупать ее болевые точки, чтобы устроить переворот и ослабить страну.

Номинанты на премию не явились: Навальный предпочел несанкционированный митинг, Шевченко под домашним арестом, отбывавший наказание за сбыт наркотиков Оюб Титиев недавно попал под УДО, а руководитель «Мемориала» из Карелии Юрий Дмитриев находится в заключении из-за совращения удочеренной сироты. Теоретически мог приехать Михаил Светов, но и его не было.

Навальный нашел выход из положения, отправив в Бонн Любовь Соболь - активистку, мечтающую победить на выборах в Мосгордуму и погрязшую в скандалах и коррупционных связях. Идеальный представитель для Навального, известного фейковыми расследованиями, любовью к роскоши и отдыху за рубежом за чужой счет.

Соболь сразу выложила в социальных сетях фотографию с места событий и написала, что находится на церемонии «среди достойных людей». Под последними подразумевались сластолюбивый шеф-редактор «Медузы» Иван Колпаков и главред «Медиазоны» Сергей Смирнов.

Первый персонаж известен сексуальными домогательствами на работе. Второй – давний партнер Навального. Раньше он снимался для канала Навальный Live, а теперь продвигает издание, основанное участницами Pussy Riot. Они стали известны благодаря своим оргиям в публичных местах, дикими плясками в церкви и очернением России на Западе.

Отдельного внимания заслуживает Михаил Светов – убежденный педофил, борец против цензуры и автономного рунета. Сейчас он сменил девочек на некоего Александра Гуда, хотя и пытается отрицать, что он вдобавок и гей.

Светов легко может понять любовь к детям, в которой был замечен Дмитриев, тоже номинированный на премию. Человек, имеющий взрослую дочь, взял сироту из детдома для удовлетворения своих извращенных фантазий. И либеральная общественность это ему простила, выступив в его защиту, несмотря на наличие доказательств - фотографий с голой девочкой в недвусмысленных позах.

И, наконец, победительница – Анастасия Шевченко. Либералы называют ее «узницей совести». В действительности многодетная мать-одиночка больше занималась политической карьерой, чем детьми. В частности, ради политических идей демонстрировала свое голое тело на улицах, пока государство заботилось об ее больной старшей дочери. Бедная 17-летняя девушка умерла, так и не увидев своей матери-кукушки. За последние семь лет Шевченко ее практически не навещала.

Церемония награждения показала, какими качествами должны обладать претенденты, и это не ум, интеллигентность, честь и совесть. В почете аморальность, нравственная деградация, криминальные таланты, склонность ко лжи и извращениям. Так выглядит истинное лицо российской оппозиции.