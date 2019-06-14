По старым методичкам: США представили «доказательства» подрыва танкеров Ираном

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На видео низкого качества зафиксированы странные манипуляции неизвестных людей у борта пострадавшего судна.

Мало кто сомневался, что в атаке танкеров в Османском заливе будет обвинён Иран. Вашингтон достаточное время готовил мировое сообщество к неизбежным, по его мнению, «проискам» со стороны Тегерана и, по закону жанра, ружьё, висящее на стене, выстрелило.

Прошло совсем немного времени, как США, не дожидаясь вывода экспертов, представили «доказательства» подрыва танкеров Ираном. Невозможно понять, как в эпоху стремительного развития технологий, была представлена видеозапись настолько низкого качества, что доподлинно понять происходящее можно только в трактовке американской стороны.

По версии США, на кадрах чёрно-белого ролика видно, как бойцы Корпуса стражи исламской революции снимают с борта пострадавшего нефтеперевозчика неразорвавшуюся мину. Всё это случилось после отбытия спасателей. Обвинения Ирана в атаке на танкеры, один из которых японской приписки, выглядят более, чем странно, учитывая пребывание японского же премьера в Тегеране.

Даже слово «провокация» здесь не совсем уместно. Скорее, угроза войны, о которой долго говорили в американском руководстве. Не удивительно, ведь Белый дом всегда старается действовать по старым методичкам, когда поводом к агрессии могли быть различные инциденты, странные пробирки, представленные в ООН или обвинения в химической атаке.