Путин=Сталин: В США выяснили, зачем президент России «обеляет» вождя СССР

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Глава РФ видит в лице Иосифа Сталина отражение себя и не хочет, чтобы через неприязнь к «отцу народов» россияне начали негативно относиться к нему самому, считают в The Washington Post.

Долгое правление Владимира Путина в России и чрезвычайно высокая поддержка президента народом остаются загадкой для западного мира. В лидере России многие здесь видят диктатора и тирана, а потому понять, чем так нравится россиянам этот политик, как ему удаётся быть всенародно любимым при всех его «преступлениях», на Западе никак не могут. Но вот свой ответ на эти вопросы попытались дать журналисты The Washington Post. Американцы уверены, что Владимир Путин следует принципу «всё новое - хорошо забытое старое». В частности, в США выяснили, зачем президент России «обеляет» Иосифа Сталина. Вождя СССР, как считают в издании, глава государства видит более тяжёлой версией себя.

При этом отмечают в The Washington Post и ключевые различия двух лидеров страны. Первая - идеологическая: Сталин хотел победить капитализм, а Путин – в него влиться. И вторая – стратегическая. Перед советским лидером стояли более серьёзные задачи, нежели проблемы президента России.

Журналисты заметили, что к власти и Путин, и Сталин пришли примерно в одном возрасте и с теми же самыми посылами – поднять страну с колен и защитить от внешнего врага. Политика «сильной руки», подкреплённая патриотизмом, для обоих стала ключевым фактором успеха, пишет The Washington Post. Именно потому, что Путин видит в лице Сталина отражение себя, он всячески пытается «обелить» репутацию советского вождя, которую активно «мочат» ещё со времён XX Съезда КПСС. Американцы уверены – именно с подачи Путина россияне всё больше видят рациональное зерно в действиях Иосифа Сталина.

В этом журналисты WP видят серьёзную угрозу не только для России, но и для всего мира. Уже сегодня на Путина равняются в ряде стран Европы и Латинской Америки. Если политика возвеличивания Сталина в РФ не прекратится, то американцы боятся, что позитивное мнение о таких деятелях войдёт в народные массы и перейдёт на глобальный уровень. Проще говоря, также как россияне начнут думать во всём мире. И с этим, уверены в Washington Post, нужно бороться. Там, за океаном, якобы лучше знают, кого в России нужно возвеличивать и «обелять», а кого – нет.