Прикрылся Голуновым, теперь детьми: «Гнилость» позиции Навального вскрыли в сети

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Школьник, следуя за Навальным на несанкционированный митинг, пострадал во время задержаний в Москве, но оппозиционер даже не подумал извиниться перед ним и его родителями, возмущается в своём Telegram-канале общественник Антон Красовский.

Алексей Навальный давно считается в России больше негативным персонажем, нежели борцом за свободу и справедливость. Методы политика отталкивают от него, а также повсеместное «хайпожорство» отталкивают от него даже представителей, казалось-бы, дружественного «либерального лагеря». В числе прочего, Навальному ставят в вину привлечение несовершеннолетних для своих протестных акций, чтобы показать, мол, что власть борется даже с детьми.

Очередной шквал критики обрушился на Алексея накануне, когда выяснилось, что в ходе протестов в поддержку уже освобожденного журналиста Ивана Голунова в Москве силовики жестко задержали в том числе и школьника. Многие сторонники и власти, и оппозиции считают, что большую долю ответственности за это несёт Навальный, который, как оказалось, даже не извинился перед парнем и его родителями.

Выходит, что на самом деле для Алексея вся эта беда с Голуновым – лишь повод чтобы лишний раз пропиарить себя? Сперва он прикрылся незаконно задержанным журналистом, теперь детьми. «Гнилость» позиции Навального тем временем уже вскрыли в сети. Своё мнение на этот счёт высказал общественник Антон Красовский.

В своём Telegram-канале он раскритиковал оппозиционера за неизберательность методов, а также безразличие к проблеме своих сторонников.

«Хочется спросить, насколько нужно быть честным человеком, чтобы даже не принести извинений родителям, да и самому этому парню, который по наивности своей вписался в эту историю. Но вместо извинений, Алексей в очередной раз заведет старую песню о кровавом режиме. Нам кажется, честные люди не пользуются доверием неокрепших умов, чтобы превращать их в пушечное мясо», - пишет Красовский.