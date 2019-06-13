Не граждане: ЕС отказывается принимать российские паспорта, выданные на Донбассе

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О предстоящем решении сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк на странице в соцсети.

На фоне набирающих все большую популярность разговоров о вреде антироссийских санкций и необходимости пересмотра отношений с Россией, ЕС планирует ввести новые ограничения. В первую очередь, европейских политиков возмущает факт объявленной Владимиром Путиным упрощенной системы предоставления российского гражданства гражданам Донбасса, находящихся на неподконтрольной Киеву территории. По мнению европейских политиков, это напрямую нарушает подписанные Минские соглашения.

В этом вопросе Евросоюз демонстрирует двойственность стандартов. С одной стороны - ЕС закрывает глаза на предоставляемое Венгрией жителям Закарпатья гражданство, и признает выданные членом ЕС паспорта. С другой стороны, люди, проживающие на востоке Украины и считающие себя этническими русскими, такой возможности должны быть лишены. В условиях, когда получение украинских паспортов невозможно, подобное решение ЕС ставит миллионы жителей Донбасса в положение не граждан.

Объявление принятых решений состоится 20-21 июня на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе. Также в ходе заседания будет принято решение по способу давления на Россию в отношении украинских моряков задержанных в Керченском проливе.