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Генералам из дела Голунова готовят должности в других структурах, считают россияне.

13 июня президент Владимир Путин удовлетворил ходатайство главы МВД Владимира Колокольцева об освобождении от занимаемых должностей двух высокопоставленных полицейских. Ими стали начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

Если увольнение первого генерала общество приняло с пониманием, один из бывших подчинённых Девяткина даже поделился в Сети грязными тайнами о работе с делами, вроде кейса Голунова, то увольнение генерала Пучкова некоторые посчитали неправильным.

О Пучкове ходят разные слухи, легенды и реальные истории, однако россияне также знают его с хорошей стороны. Конкретных примеров благородности предоставлено не было. Но в пользу этого мнения говорит отсутствие за Пучковым серьёзных должностных проколов. Исходя из общедоступных данных, некоторые россияне предположили, что генерал вдруг стал неудобен власти, потому что не смог правильно посодействовать аресту Ивана Голунова по статье о сбыте наркотиков.

Другие считают, что поспешным увольнением генералов президент очистил совесть и карму в преддверии «Прямой линии». Так он сможет обезопасить себя от неудобных вопросов общественности касаемо задержания именно журналиста «Медузы», однако в российских тюрьмах до сих пор по спорным статьям сидят другие журналисты, в виновность которых верят далеко не все. Третья версия гласит, что генералов готовят для более важной службы в высших правительственных структурах.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится через неделю – 20 июня в полдень по Москве.