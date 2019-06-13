«На выход!»: Соловьёв задумался о депортации иностранцев, участвующих в запрещённых маршах

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Читатели телеведущего предложили поглядеть на опыт других стран.

Владимир Соловьёв под впечатлением от вчерашних событий задумался, является ли участие иностранцев в несанкционированных мероприятиях поводом для депортации. Очевидно, на эту мысль телеведущего натолкнул не только трагикомичный ролик в Сети под названием «Американец, свободен!», но и, возможно, участие гостей столицы и представителей зарубежных медиа на марше в поддержку Голунова, где они не только выполняли свои профессиональные обязанности.

Вероятно, у Владимира Рудольфовича всплыли в памяти события украинского майдана, где не стеснялись появляться официальные лица из правительств, посольств, а также частные лица иностранного подданства.

Донецкий политолог Владимир Корнилов сообщил, что, например, в Польше россиян удаляют из страны за куда менее существенные проступки. Другие комментаторы утверждали, что сказать иностранцу: «На выход!» можно за любое противозаконное действие, совершённое на территории РФ, а не только участвующим в запрещённых маршах.

Во всяком случае, за повторяющиеся зарегистрированные административные правонарушения, по закону может последовать депортация, так уверяли знатоки кодекса. Все сходились в одном: согласно 31 статьи Конституции, право на шествия, митинги, собрания и тому подобное имеют все российские граждане, если оно проводится на законных основаниях.

А что касается человека, представившегося «американцем» сотруднику полиции, то, по слухам, он - учитель английского языка из Екатеринбурга, прибывший в столицу на марш в поддержку Ивана Голунова.