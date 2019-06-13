«Царёк Архангельска»: Россияне не простят Орлову «мусорный апокалипсис» на будущих выборах

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Губернатора освистывают прямо на торжественной речи, подвешивают его чучело в центре города, но чиновник продолжает обвинять во всех бедах сограждан.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов окончательно вывел из себя местных жителей. Это стало понятно вчера, во время празднования Дня России. Чиновник с трудом закончил воодушевляющую речь, так как из толпы его перебивали оскорбления и свист. Очевидно, россияне не простят Орлову «мусорный апокалипсис» на будущих выборах.

«Не быть ему в 2020 году губернатором», - пишут в сети архангельцы.

Очевидцы подметили, что горе-чиновнику никто не аплодировал кроме его «массовки», подготовленной заранее. Россияне возмущены тем, как непоколебимо «царёк Архангельска» продолжает занимать свой высокий пост:

«На его месте я давно бы уже в отставку ушёл, чем позориться перед народом», - пишет житель Архангельска.

Корень искренней ненависти россиян к губернатору Игорю Орлову кроется в событиях на станции «Шиес». Как известно, с разрешения Орлова там разворачивается настоящий «мусорный апокалипсис». В ближайшие 20 лет леса Архангельской области будут уничтожаться ради своза на специальный полигон московского мусора. Местные жители, активисты и волонтеры пытаются помешать ходу строительства, но все заканчивается задержаниями.

Интересно, что еще в мае Орлов открещивался от мусорной катастрофы:

«Мне по закону недопустимо открыть ни одной свалки!» - утверждал чиновник.

Не прошло и полгода, как «царёк Архангельска» сдал позиции и теперь рискует после выборов остаться без своего прибыльного нагретого местечка в кабинете губернатора.

Местные жители даже вывесили в центре Архангельска чучело, символизирующее Орлова. Шутку заметили спустя несколько дней, поэтому недовольный губернатором народ успел от души посмеяться.

Орлов решил, что может следовать принципу «лучшая защита – это нападение». Как поведала жительница Архангельска, на День России ей удалось побеседовать с губернатором. Он якобы обвинил в бедах города самих жителей, а «мусорного апокалипсиса» нет – все законно.