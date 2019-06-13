Сегодня, 13:10

Американские военные готовы обмениваться с поляками собранными с их помощью данными, если сочтут необходимым.

Чего только не сделаешь ради спасения от призрачной российской угрозы. Варшава взяла на себя обязательства полностью оплатить все расходы, связанные с расширением на ее территории военного контингента США. В качестве бонуса, на территории Польши будет размещена эскадрилья разведывательных ударных беспилотников MQ-9 Raper. Какие задачи будут ставиться перед БПЛА можно лишь догадываться, радиус их действия почти 6 тыс километров, а от Варшавы до Москвы чуть более 1200 километров.

Соответствующее решение было подписано в декларации об оборонном сотрудничестве 12 июня, президентом США Дональдом Трампом и его польским коллегой Анджеем Дудой. Кроме того, декларацией предусмотрено увеличение численности находящегося в Польше американского контингента сухопутных войск на 1 тыс человек. В настоящее время американский контингент насчитывает 4,5 тыс человек. По заявлению Трампа, ранее речь шла о 2 тыс человек, которых планировалось перебросить из Германии.

Польша неоднократно просила об увеличении американского военного присутствия на своей территории, даже предлагала построить еще одну военную базу и зазвать ее «Форт Трамп». Но США от этой идеи отказались, остановившись на расширении уже существующей военной базы. Таким образом, Польша «выторговала» у США бонус – эскадрилью беспилотников.