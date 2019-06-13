Трамп готовит новые санкции для «защиты» Европы от «Северного потока–2»

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Как альтернативу он предлагает приобретать Европе американский сжиженный природный газ (СПГ).

На пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в Вашингтоне, Дональд Трамп заявил, что США создаёт санкции против «Северного потока–2» для «защиты» Европы. По мнению Трампа, «защита» представляет из себя блокирование строительства трубопровода с России и предоставление своего СПГ как альтернативы. При этом он считает, что многие страны имеют желание приобретать именно СПГ вместо российского газа.

Трамп заявил, что после постройки «Северного потока–2» Германия окажется в зависимом положении от Российского газа предоставляя ей «миллиарды и миллиарды», и во избежание этого США готовит новые санкции. Новые санкции представляются не в привычном для мира виде «против России», а против взаимодействующих с ней компаний, которые помогают со строительством трубопровода.

Европа же, как и все заинтересованные страны попросили не политизировать данный трубопровод и не мешать его строительству. «Северный поток–2» имеет весомое экономическое значение для стран Европы.

Ранее российская сторона заявила, что строительство «Северного потока–2» будет завершено к 2020 году в любом случае и будет иметь сугубо экономический характер.