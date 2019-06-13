Путин: Действия Додона – шаг в строительстве полноценного государства

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Политика правящей коалиции и лидера Молдовы демонстрирует желание изменить ситуацию в стране, считает президент.

Владимир Путин поддержал действия президента Молдовы Игоря Додона и парламентской коалиции. По мнению главы РФ, власть в республике узурпирована олигархическими структурами, контролирующими государственные органы власти. В этом Молдова не уникальна, такая же ситуация и в соседней Украине, отметил Путин.

Олигархи десятилетиями грабили молдавский народ и обогащались за его счет. И вместо того, что бы пустить эти деньги на развитие экономики, они укрепляли свою власть, подчинив своим интересам все ее ветви. Действия президента республики и нынешней правящей коалиции продемонстрировали стремление новых политических сил и народа кардинально изменить ситуацию в стране.

В субботу, 8 июня, парламент республики Молдова сформировал коалиционное большинство, избрал спикера, премьер-министра и новое правительство. Конституционный суд республики отменил решение парламента, издал постановление о его роспуске и отстранил Додона от обязанностей президента. Формальным поводом стало якобы несоблюдение отведенных сроков для формирования коалиции. Парламент и президент не согласились с этим решением, приняв декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН дать правовую оценку действиям КС. Международное сообщество поддержало действия парламента и Додона.

МИД РФ выступил с заявлением, что Россия поддерживает избранный демократическим путем парламент и президента Молдовы, а в Москве настроены на совместную работу по восстановлению межгосударственных связей в соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве от 2001 года.