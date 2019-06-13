Угроза с воздуха: США разместят в Польше беспилотники для слежки за РФ

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Характеристики дрона позволят вести разведку не только Калининградской области, но и проникнуть в глубь воздушного пространства «материковой» России.

Во время визита польского президента в Вашингтон было достигнуто несколько соглашений в сфере военного сотрудничества США и Польши. Анджей Дуда и Дональд Трамп договорились, что американцы увеличат воинский контингент на территории страны-союзницы на 1 тысячу человек и разместят эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. В подписанной декларации сказано об обеспечении безопасности Польши, с которой США намерены делиться данными, полученными от подразделения боевых дронов.

Технико-тактические характеристики беспилотника теоретически идеально подходят для проникновения вглубь территории предполагаемого противника. Дальность полёта MQ-9 до 6 тысяч километров и потолок высоты до 15 километров позволит вести эффективную слежку за объектами, расположенными у границ РФ и соседних государств, таких, как Беларусь. Именно оттуда, по мнению командования, войсками США в Европе исходит основная опасность.

Это вполне укладывается в военную концепцию Пентагона, развернувшего в последнее время бурную деятельность в воздушном пространстве РФ. Разведывательные полёты дронов были неоднократно замечены у рубежей Калининградской области, северо-западных районов РФ и над Крымом. Кроме этого, угрозу с воздуха американцам помогут создавать новые места высадки войск на территории Польши, как во время учений, так и на случай реальных боевых действий.