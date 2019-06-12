«Рожать-то опять в штаты поедешь?» Россияне пристыдили Симоньян за «угрозы» посольству США

Сегодня, 17:17

Журналистка утомила всех своим патриотизмом, который неплохо уживается с поездками заграницу и желанием помахать американским флагом.

Россияне пристыдили Симоньян за «угрозы» посольству США. Пользователи Twitter посмеялись с того, что журналистка выразила свое недовольство на русском языке и на своей странице, хотя обращалась к американской структуре. Граждане РФ расценили такой выпад не более чем как показуху.

Симоньян не устраивает «снисходительно-поучительный тон», которым США обращаются к России. Как правило, это сопровождается фразами «мы ждем» и «Россия должна». Симоньян подозревает, что это лишь риторика для отчета перед «начальством», но если нет, то журналистка дерзко посоветовала посольству «закрыть рот».

«Рожать-то опять в штаты поедешь?» - пишут Симоньян ее преданные «поклонники». Действительно, гражданская позиция Симоньян не стыкуется с ее недоверием к отечественной медицине. То есть, США плохие, но их больницы – то, что надо. Россияне явно устали от лицемерия и показного патриотизма Симоньян, которая после победы Трампа еще и обещала покататься по столице РФ с флагом США в машине. Учитывая сегодняшние отношения с Вашингтоном, россияне то и дело припоминают Симоньян этот случай.

Главред RT Маргарита Симоньян не на шутку «разошлась» сегодня на просторах своего Twitter. Журналистку удивило, как западные СМИ хорошо отозвались о ней за поддержку журналиста Голунова, пока он находился под арестом. Симоньян иронично подмечает, что западным коллегам, вероятно, «сменили методичку», хотя раньше она всегда числилась для Запада как ярая пропагандистка Кремля. Это и породило ее обращение к посольству.