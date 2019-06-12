Альтернативное решение? Глава правящей партии Германии призвала возобновлять сотрудничество с Москвой

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Россия самый большой сосед для нас, поэтому просто игнорировать ее мы не можем, - подчеркнула Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В ходе своего выступления на берлинской конференции 12 июня, преемница Ангелы Меркель, а ныне глава правящей партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала правительство своей страны возобновить политическое и экономическое сотрудничество с Москвой.

Такое альтернативное решение европейским санкциям было предложено Аннегрет ввиду того, что дружественные отношения весьма выгодны для немецкой стороны, ведь даже во времена Холодной войны они всегда поддерживали контакты с советским руководством. Она констатировала, что многие европейский политические деятели принимают участие в российских конференциях и встречаются с Путиным.

«В этом нет абсолютно ничего предосудительного», - констатировала глава ХДС.

Однако Аннегрет также отметила, что для благополучного развития дружеских отношений, Германия должна быть уверена, что Российская Федерация не будет предпринимать попыток дестабилизировать страну в частности, а также ЕС в целом.

«Нам это необходимо для защиты против влияния из вне», - добавила лидер ХДС.