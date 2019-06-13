600 км на БТР: Соловьёв напомнил о легендарном и бесполезном «броске на Приштину»

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События 20-летней давности показали первый в новейшей истории успех России в противостоянии с НАТО.

Нередко, слова, произносимые в патриотическом раже: «Может повторить», относятся и к событиям в раздираемой гражданской войной Югославии. Действительно, российские военные вызвали восхищение во всём мире, а чёткость и оперативность их действий стала примером для подражания.

Владимир Соловьёв напомнил о легендарном броске на Приштину батальона спецназа ГРУ, которым командовал майор Евкуров. Задачей 200 десантников было взять под свой контроль косовский аэропорт «Слатина» до подхода сил НАТО, стремившихся выдавить российский миротворческий контингент из Сербии.

Захват аэропорта был частью плана создать в Косово сектор под контролем войск РФ для защиты сербов. Рано утром 12 июня 1999 года батальон десантников преодолел 600 км на БТР и занял важный объект, опередив миротворцев НАТО, проводивших активные антисербские действия.

В течение дня, были попытки британских вертолётов совершить посадку на аэродроме, чему препятствовали российские военные. Затем, подразделения НАТО пытались прорваться на территорию «Слатины» на джипах и были снова остановлены.

В результате переговоров, британские солдаты были вынуждены отказаться от попыток потеснить русских. Согласно плану, разработанному в Генштабе ВС РФ, к части Евкурова должны были присоединиться ещё три батальона из состава Тульской и Костромской дивизии.

Владислав Шурыгин, военкор и участник югославских событий, рассказал, что секретные планы по переброске дополнительных войск, нарушил тогдашний министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, проводивший отчётливую прозападную политику, что было вполне естественно для руководства РФ в 90-е годы.

«Благодаря» ему, драгоценное время было упущено и войска НАТО заняли остальную часть Косова, практически нивелировав старания российского спецназа, совершивших героический и, увы, бесполезный бросок. Российских миротворцев хотели в дальнейшем использовать в разоружении сербских частей, но решением начальника генерального штаба ВС РФ генерала армии Квашнина, военных избавили от этой позорной обязанности.